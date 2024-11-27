Жители Донбасса подверглись бы геноциду со стороны Украины, если бы Россия не начала СВО. Такое мнение ТАСС выразил сербский эксперт, профессор, доктор наук в области обороны и безопасности, декан факультета безопасности Университета Баня-Луки Предраг Черанич.
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