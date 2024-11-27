СК

Сергей Ковалев

как задача-максимум относительно самой Украины. но гораздо выше стоит задача подчинения и контроля ЕС со стороны гегемона (читай кукловодов). в пределе тотальный глобальный контроль. но вот тут что-то пошло не так... а сегодня все смотрят на Россию. переобувание начнется по мере решения Россией ранее утвержденных задач.