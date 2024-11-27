Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Сербский эксперт объяснил, что было уготовано Донбассу по планам Запада

Сербский эксперт объяснил, что было уготовано Донбассу по планам Запада

Жители Донбасса подверглись бы геноциду со стороны Украины, если бы Россия не начала СВО. Такое мнение ТАСС выразил сербский эксперт, профессор, доктор наук в области обороны и безопасности, декан факультета безопасности Университета Баня-Луки Предраг Черанич.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
как задача-максимум относительно самой Украины. но гораздо выше стоит задача подчинения и контроля ЕС со стороны гегемона (читай кукловодов). в пределе тотальный глобальный контроль. но вот тут что-то пошло не так... а сегодня все смотрят на Россию. переобувание начнется по мере решения Россией ранее утвержденных задач.
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20 час.

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