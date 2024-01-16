Врач Зайниддинова предупредила о задержках в развитии у детей, болевших коклюшем

Врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук и специалист по вакцинопрофилактике Рабият Зайниддинова рассказала «Звезде» о том, как часто в России и по каким причинам возникают вспышки коклюша у детей, чем болезнь грозит заболевшему ребенку и насколько эта инфекция опасна для взрослых.
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