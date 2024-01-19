Петербург оказался в тройке лидеров среди популярных направлений на Крещение

Православные жители Санкт-Петербурга празднуют Крещение. К ним же присоединяются и туристы из различных городов России, ведь оказалось, что Северная столица является вторым по популярности городом для путешествий в этот период.
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