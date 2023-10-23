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Грушко: НАТО нарушит международное право, закрыв Балтийское море для России

Грушко: НАТО нарушит международное право, закрыв Балтийское море для России

Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права.

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