Вейпы приравняют к табаку

Фото: liter.kzКурение вейпов приравняют к потреблению табака. Верховный Совет ПМР уже принял в первом чтении соответствующие изменения в ряд законов, направленные на ужесточение правил оборота никотиносодержащей продукции для молодёжи и подростков.
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