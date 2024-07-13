Вейпы приравняют к табаку

Фото: liter.kzКурение вейпов приравняют к потреблению табака. Верховный Совет ПМР уже принял в первом чтении соответствующие изменения в ряд законов, направленные на ужесточение правил оборота никотиносодержащей продукции для молодёжи и подростков.