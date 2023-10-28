Какие традиции и запреты нужно соблюдать в церковный праздник святого Лонгина Сотника и народный Лонгин Вратник 29 октября Алёна Юрьева29 октября в православной церковной традиции отмечается день памяти святого Лонгина Сотника, римского воина, который стал свидетелем величайшего события в истории христианства — распятия Иисуса Христа.