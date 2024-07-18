Покушение на Дональда Трампа: политические последствия Политические последствия покушения на Дональда Трампа, которого пытались застрелить во время предвыборного митинга в Пенсильвании, стали совершенно очевидны уже по истечению нескольких дней после инцидента: если Трампа не убьют до выборов, то именно он станет следующим президентом США.
Комментарии
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Модест
Жириновский сказал, что никаких выборов в Америке не будет, и Америки не будет. Дементивный Бидон может хорошо долбануть ядерной дубинкой под занавес, в результате чего образуется пролив имени Сталина.
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