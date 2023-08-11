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Участники нового сезона Лиги 1 2023/2024 — команды Чемпионата Франции по футболу 23–24

Участники нового сезона Лиги 1 2023/2024 — команды Чемпионата Франции по футболу 23–24

Все участники нового сезона 2023–2024 года в Лиги 1 стали известны 3 июня, когда закончилось предыдущее первенство.

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