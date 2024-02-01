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Царьград

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"Ну, милочка": Московский врач цинично унизила семью погибшего воина ZOV. Не пощадила малыша

Дежурный врач-педиатр московской поликлиники во время приёма маленького пациента цинично насмехалась над смертью его отца, погибшего в зоне СВО.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Капризы ребенка оправдывать гибелью отца? Как то не правильно,а такого врача гнать от детей чем дальше тем лучше
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3 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Всех этих приезжих с Украины врачей и др. специалистов тщательно проаверять! Среди них много вредителей- террористов, ведь могут специально детям вред причинять!
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Работала с украинцами ещё в 2012-2015 гг. Знаю их отношение к России не по наслышке, видела и слышала все их настроения и планы на будущее. Приезжали тогда исключительно пересидеть бардак, а может и ещё зачем. Им все претило у нас в России и нас они многие ненавидели.
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53 мин.

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