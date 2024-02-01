"Ну, милочка": Московский врач цинично унизила семью погибшего воина ZOV. Не пощадила малыша

Капризы ребенка оправдывать гибелью отца? Как то не правильно,а такого врача гнать от детей чем дальше тем лучше

Всех этих приезжих с Украины врачей и др. специалистов тщательно проаверять! Среди них много вредителей- террористов, ведь могут специально детям вред причинять!

НК

Наталья Котельникова

Работала с украинцами ещё в 2012-2015 гг. Знаю их отношение к России не по наслышке, видела и слышала все их настроения и планы на будущее. Приезжали тогда исключительно пересидеть бардак, а может и ещё зачем. Им все претило у нас в России и нас они многие ненавидели.