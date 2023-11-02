Работникам МЧС и членам их семей предоставят инструменты финансовой поддержки

ПСБ предоставит работникам МЧС и членам их семей инструменты финансовой поддержки. Это предполагает соглашение о долгосрочном сотрудничестве, подписанное председателем банка Петром Фрадковым и главой министерства Александром Куренковым.
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