Названы лидеры продаж техники и товаров для подготовки к учебному году в России

Российская компания ПАО «М.Видео», специализирующаяся на электронной коммерции и розничной торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи в период акции Back to School, выявив наиболее популярные категории товаров и отдельные позиции среди российских покупателей в преддверии начала учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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