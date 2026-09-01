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Регионы России

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Названы лидеры продаж техники и товаров для подготовки к учебному году в России

Названы лидеры продаж техники и товаров для подготовки к учебному году в России

Российская компания ПАО «М.Видео», специализирующаяся на электронной коммерции и розничной торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи в период акции Back to School, выявив наиболее популярные категории товаров и отдельные позиции среди российских покупателей в преддверии начала учебного года.

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