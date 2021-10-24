Уважаемые бахчисарайцы, с 25 октября для посещения общественных мест потребуется наличие QR-кода.Внимание! Подтвердить подлинность QR-кода можно будет только при наличии с собой паспорта или иного удостоверяющего личность документа с фотографией.
Уважаемые бахчисарайцы, с 25 октября для посещения общественных мест потребуется наличие QR-кода.Внимание! Подтвердить подлинность QR-кода можно будет только при наличии с собой паспорта или иного удостоверяющего личность документа с фотографией.
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