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С 25 октября для посещения общественных мест потребуется наличие QR-кода

С 25 октября для посещения общественных мест потребуется наличие QR-кода

Уважаемые бахчисарайцы, с 25 октября для посещения общественных мест потребуется наличие QR-кода.Внимание! Подтвердить подлинность QR-кода можно будет только при наличии с собой паспорта или иного удостоверяющего личность документа с фотографией.

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