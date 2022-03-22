Чтобы не допустить дефицита в Приморье, Кожемяко предложил снизить пошлины на лекарства

Снизить пошлины на ввоз лекарственных средств и дать возможность фармацевтическим компаниям напрямую, минуя Москву, выходить на страны Евроазиатского региона и КНР, чтобы не допустить дефицита лекарств в Приморье.
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