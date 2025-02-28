АСВ будет взыскивать активы с беглых банкиров в Израиле

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет работу по взысканию вывезенных из России активов с беглых банкиров в Израиле, сообщил генеральный директор АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством Банка России, передает корреспондент Frank Media.