АСВ будет взыскивать активы с беглых банкиров в Израиле

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет работу по взысканию вывезенных из России активов с беглых банкиров в Израиле, сообщил генеральный директор АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством Банка России, передает корреспондент Frank Media.
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