На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли на границе двух стран автомобильный мост через реку Туманную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: западные экс...
- Трамп назвал позо...
- В МИД Белоруссии ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым