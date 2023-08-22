РИА Новости: большинство россиян боятся водителей электросамокатов

Согласно исследованию, проведенному экспертами группы компаний BestDoctor и агентства А2 Research, большинство россиян испытывают страх перед движущимися электросамокатами, особенно из-за нарушения правил дорожного движения и их высокой скорости.
Согласно исследованию, проведенному экспертами группы компаний BestDoctor и агентства А2 Research, большинство россиян испытывают страх перед движущимися электросамокатами, особенно из-за нарушения правил дорожного движения и их высокой скорости.
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