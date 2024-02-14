В Новом Уренгое в начале апреля обсудят современные технологии нефтедобычи

Ямальский нефтегазовый форум пройдет 3 и 4 апреля в Новом Уренгое. Одно из главных событий нефтегазовой отрасли региона соберет представителей компаний ТЭК и экспертов из научной сферы, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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