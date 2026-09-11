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Глушаков хочет стать тренером: «Можно и в «Спартаке». Но ничего страшного, если команда будет ниже в таблице»

Глушаков хочет стать тренером: «Можно и в «Спартаке». Но ничего страшного, если команда будет ниже в таблице»

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков заявил о желании начать тренерскую карьеру.

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