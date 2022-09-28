Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника транспортной полиции, который спас упавшего под поезд мужчину в Архангельской области

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника патрульно-постовой службы полиции линейного отделения полиции на станции Коноша Вологодского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу старшего сержанта полиции Юрия Денисова, который спас мужчину, упавшего под поезд.
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