Руководитель новгородской Госавтоинспекции и Полицейский Дед Мороз поздравили 5-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП, с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года всех вокруг окутывает атмосфера волшебства и ожидания чуда. В рамках новогодней акции руководитель региональной Госавтоинспекции и Полицейский Дед Мороз посетили 5-летнюю девочку, которая проходит лечение в Великом Новгороде после серьезного дорожно-транспортного происшествия.