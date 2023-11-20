В Турции сухогруз с 12 членами экипажа затонул во время шторма

В Турции затонул сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел из-за столкновения с волнорезом недалеко от порта Эрегли на севере страны, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X* (бывшая Twitter).