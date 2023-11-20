Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Турции сухогруз с 12 членами экипажа затонул во время шторма

В Турции сухогруз с 12 членами экипажа затонул во время шторма

В Турции затонул сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел из-за столкновения с волнорезом недалеко от порта Эрегли на севере страны, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X* (бывшая Twitter).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх