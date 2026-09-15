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Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

Новый пешеходный мост соединил участки Болотной набережной в центре Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

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