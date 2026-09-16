Европу готовят к новым угрозам

Брюссель берется за перестройку европейской безопасности — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новой стратегии, призванной ответить на рост гибридных угроз.
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