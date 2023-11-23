Обнародовано последнее предсказание Ванги: «К 2027 году…»

Болгарская слепая провидица Ванга предсказала тысячи вещей, которые действительно сбылись. Она, пожалуй, единственная ясновидящая, к которой прислушивался не только народ с личными просьбами, но и целые государства.
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