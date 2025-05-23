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Энциклопедия Техники

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160 тысяч за трактор, который не едет? Как я купил «русский ноу-хау» и не разочаровался

160 тысяч за трактор, который не едет? Как я купил «русский ноу-хау» и не разочаровался

﻿﻿Мы с другом ехали навстречу закату Начну издалека. Еще зимой я задумался о том, нужен ли моей даче мотоблок.

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