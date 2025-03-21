БлокнотРУ «Моя твоя не понимает»: мигранты выстроились в очереди, чтобы сдать экзамен по русскому языку, но есть нюанс Как сообщает URA.
ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси
Комментарии
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елена гавричева
... не имеют права быть зачислены... Вот перл!
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2 час.
Семен Демин
Дума как всегда на стороне мигрантов. Это безобразие! На кого работают депутаты? На врагов России.
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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34 мин.
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