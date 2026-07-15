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Посол ЕС в США: Наращивание военной мощи Европы приносит пользу и НАТО, и Америке

Посол ЕС в США: Наращивание военной мощи Европы приносит пользу и НАТО, и Америке

«По мере того как Европа увеличивает инвестиции в собственную оборону, альянс в целом становится более устойчивым и лучше подготовленным к угрозам, с которыми мы сталкиваемся вместе», — пишет посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене в американском издании Defense News.

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