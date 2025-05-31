В ДРКБ запустили в небо гигантский аэростат в виде клубники ко Дню защиты детей

Автор: Чулпан ШакироваВ преддверии Международного дня защиты детей, 30 мая, в Казанской Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Казани прошла ежегодная акция «Супергерои», в рамках которой организаторы подготовили сюрприз, который превратил больничные будни в праздник надежды — в небо запустили гигантский аэростат в виде клубники размером с 7-этажный дом.