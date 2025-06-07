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Царьград

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Абхазия предлагает Грузии мирное соглашение для укрепления доверия

Абхазия предлагает Грузии мирное соглашение для укрепления доверия

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил, что заключение Грузией юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поможет укрепить доверие между странами.

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