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Сопротивлялась и порезалась: почему мужчина убил девочку в СНТ в Ленобласти

Сопротивлялась и порезалась: почему мужчина убил девочку в СНТ в Ленобласти

max.ru/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Федор Мехнин, обвиняемый в убийстве 12-летней Миланы в СНТ в Ленобласти, заявил, что расправился с девочкой, потому что она начала сопротивляться и порезалась.

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