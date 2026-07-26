Сопротивлялась и порезалась: почему мужчина убил девочку в СНТ в Ленобласти

max.ru/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Федор Мехнин, обвиняемый в убийстве 12-летней Миланы в СНТ в Ленобласти, заявил, что расправился с девочкой, потому что она начала сопротивляться и порезалась.