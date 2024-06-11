Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов влечет за собой четыре проблемы

Отсутствие зубов влечет за собой четыре основные проблемы, в число которых входят нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду, а также эстетические проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии