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Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов влечет за собой четыре проблемы

Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов влечет за собой четыре проблемы

Отсутствие зубов влечет за собой четыре основные проблемы, в число которых входят нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду, а также эстетические проблемы.

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