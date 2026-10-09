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Агенты ICE выстрелили в мигранта во время задержания в Нью-Йорке

Агенты ICE выстрелили в мигранта во время задержания в Нью-Йорке

REUTERS/David Dee Delgado Мужчина получил огнестрельное ранение в результате столкновения с агентами Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США в Нью-Йорке.

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