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Пятый канал

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Собянин рассказал о физико-математической вертикали в московских школах

Собянин рассказал о физико-математической вертикали в московских школах

С каждым годом число московских школьников, желающих изучать физику, растет. На фоне этого одна из главных задач города — помочь талантливым ребятам освоить предмет.

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