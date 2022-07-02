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Пушков назвал шокирующими высказывания посла Украины Мельника о Бандере

Пушков назвал шокирующими высказывания посла Украины Мельника о Бандере

Представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков раскритиковал высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника об идеологе национализма прошлого столетия Степане Бандере.

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