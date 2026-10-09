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ГТРК Татарстан

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В Бугульме полицейские раскрыли две кражи из магазинов

В Бугульме сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в кражах из магазинов. Оба преступления раскрыли по горячим следам.

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