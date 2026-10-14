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Царьград

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Текслер оценил колледж в Сатке: 686 студентов и 18 рабочих зон

Текслер оценил колледж в Сатке: 686 студентов и 18 рабочих зон

Губернатор Челябинской области посетил Саткинский горно-керамический колледж, где с 2025 года действует базовая площадка образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли с индустриальным партнером «Группой "Магнезит"».

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