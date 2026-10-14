Текслер оценил колледж в Сатке: 686 студентов и 18 рабочих зон

Губернатор Челябинской области посетил Саткинский горно-керамический колледж, где с 2025 года действует базовая площадка образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли с индустриальным партнером «Группой "Магнезит"».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин поставил Зе...
- Путин поставил Зе...
- Без Украины и стр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым