«Это ужасная жертва — этого и хотели враги»

Большинство фильмов в России и Сербии — это имитация Голливуда, — считает Эмир Кустурица. Сербский режиссер уверен, что американские фильмы об успешных людях далеки от реальности, но умеют хорошо заработать.
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