Депутат Говырин: с 1 августа накопительная пенсия будет пересчитана

С 1 августа Социальный фонд пересчитает накопительные пенсии в сторону увеличения на 17,3%. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).