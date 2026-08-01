Депутат Говырин: с 1 августа накопительная пенсия будет пересчитана

С 1 августа Социальный фонд пересчитает накопительные пенсии в сторону увеличения на 17,3%. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
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