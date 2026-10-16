Бытует мнение, что высокая цена смартфона автоматически гарантирует его безупречную производительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Китайцам скоро смартфоны не понадобятся, они будут чипы вживлять в башку при рождении и управлять народом через сети 6G. А свой хлам будут торговать за границу.