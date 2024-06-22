Игры БРИКС попали под хакерскую DDoS-атаку с десятков тысяч IP-адресов

Игры БРИКС попали под массовую DDOS-атаку, совершенную хакерами с десятков тысяч IP.«Известия» со ссылкой на главу центра центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимира Дрюкова сообщает, что киберзащитники зафиксировали мощную угрозу на серверах.
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