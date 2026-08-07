Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мишустин анонсировал единые правила для маркетплейсов в ЕАЭС

Мишустин анонсировал единые правила для маркетплейсов в ЕАЭС

Единые правила работы маркетплейсов будут действовать на территории стран, входящих в ЕАЭС. Об этом рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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