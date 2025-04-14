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FAA: NYC tour operator behind fatal helicopter crash has shut down operations

FAA: NYC tour operator behind fatal helicopter crash has shut down operations

The Federal Aviation Administration has announced that the New York City tour operator of a helicopter that crashed last week in the Hudson River, killing all six on board, has immediately shut down operations.

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