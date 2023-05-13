Неспешный разговор

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Незаметные российские танкеры

Незаметные российские танкеры

Опубликовано Олег Адольфович       Добрый день, Империя. На инфографике, составленной сотрудниками Bloomberg скрупулезно отмечена примерно половина серых танкеров, перевозящих нашу с вами нефть по всему миру, кроме Европы – и Bloomberg спрашивает нас и всех окружающих, как вообще могло получиться, что путинские мурзилки так ловко обошли все ограничения, связанные с ограничениями торговли российской нефтью?Инфографика, конечно, штука показательная – сотрудники Bloomberg несколько месяцев отслеживали часть маршрутов танкеров, везущих неизвестно что неизвестно куда.

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