Газета.ру

6 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    опять амер-странавты  в шизе подозрений усерутся и дырок насверлят🤫🤫Первая отправка б...
  • Traveller
    Этот верблюд-фильма забыл, как его качающееся кресло спасли? Так его "друзья" далеко это не отложили в сторону.Президент Токаев:...
  • Yvan
    Для этого киевскими властями и раздавалось оружие кому попало.Украинские СМИ пр...

Майкл Дуглас сыграет Бенджамина Франклина

Майкл Дуглас сыграет Бенджамина Франклина

Обладатель премий "Оскар" и "Эмми", актер Майкл Дуглас сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером драмы о самом знаменитом отце-основателе США Бенджамине Франклине и его дипломатической миссии во Франции во время американской революции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх