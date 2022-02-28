Майкл Дуглас сыграет Бенджамина Франклина

Обладатель премий "Оскар" и "Эмми", актер Майкл Дуглас сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером драмы о самом знаменитом отце-основателе США Бенджамине Франклине и его дипломатической миссии во Франции во время американской революции.