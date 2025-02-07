Питрәч районында «Герой әтисе» күргәзмәсе ачылды

Питрәч районының «Кинокадр» кинотеатры фойесында 31 гыйнвардан 5 февральгә кадәр «Герой әтисе» дигәне күчмә күргәзмә эшләде, анда уллары махсус хәрби операциядәге батырлыклары өчен дәүләт бүләкләре алган әтиләрнең 50 портреты тәкъдим ителде.
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