❗️⚡️Мариуполь! Сохранять спокойствие. Тактическая авиация в низковысотном и средневысотном режимах на скорости до 0,85М.
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❗️⚡️Мариуполь! Сохранять спокойствие. Тактическая авиация в низковысотном и средневысотном режимах на скорости до 0,85М.