22 примера визуального удовольствия для настоящих перфекционистов

Стремление к упорядоченности в той или иной степени заложено во многих людях. Аккуратно расставленные книги или идеально совпадающие линии узора нравятся даже тем, кто в целом любит творческий беспорядок.
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