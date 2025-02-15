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Царьград

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Беспилотник ранил жителя Курской области: губернатор призывает к осторожности

Беспилотник ранил жителя Курской области: губернатор призывает к осторожности

В Беловском районе Курской области сброс устройства с БПЛА на частный дом привёл к ранениям хозяина. Врио губернатора Хинштейн сообщил о доставке пострадавшего в больницу и призвал к осторожности в приграничных зонах.

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