Нур-Султан может исчезнуть с карты мира

Наследие Назарбаева потеряло ценность для казахстанцев Светлана Гомзикова Материал комментируют: Виктор Шацких Сергей Беспалов В Казахстане начали сбор подписей за возвращение столице республики, городу Нур-Султан, прежнего названия — Астана.