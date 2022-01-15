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Нур-Султан может исчезнуть с карты мира

Нур-Султан может исчезнуть с карты мира

Наследие Назарбаева потеряло ценность для казахстанцев Светлана Гомзикова Материал комментируют: Виктор Шацких   Сергей Беспалов В Казахстане начали сбор подписей за возвращение столице республики, городу Нур-Султан, прежнего названия — Астана.

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