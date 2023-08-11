Слушал новости про поставки оружия Турцией Украине. Появились мысли. Получается, что те, кто едет отдыхать в Турцию, в том числе, оплачивает смерть российских солдат? Или я чего-то не понимаю? Почему это позволяется? Почему не закрыть границы со странами, которые помогают убивать российских солдат? По меньшей мере, нужно перекрыть туристические потоки в эти страны.
Если ты едешь отдыхать в Турцию – ты убиваешь своих?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Объяснять и уговаривать этих людей бесполезно. Они не патриоты, живут для себя, отдельно от страны, как вороватые чиновники и олигархи.
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14 час.
Татьяна Романова
Если у людей нет чувства собственного достоинства, то никакие запреты не помогут.
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13 час.
Сомневающийся Во Всем
Ух ты, про достоинство заговорили, патриотизм, а газ через территорию Украины идет странам, поставляющих оружие и нефть через Польшу.... Наоборот, наши отдыхающие показывают, что у нас все будет хорошо и вертели мы санкции. Враги-это те, кто гонит наши ресурсы явному противнику....
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12 час.
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